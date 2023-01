Botaniker entdecken neue fleischfressende Pflanzen Natürlich ziehen Botaniker noch immer in die große weite Welt hinaus, um neue Arten zu entdecken. Doch für etliche Funde müssen sie den heimischen Schreibtis... dpa

HANDOUT - Die neue entdeckte Art Drosera atrata (Schwarzer Sonnentau). Ein deutsch-australisches Wissenschaftsteam hat neue fleischfressende Pflanzen entdeckt - mit Hilfe des Internets. Andreas Fleischmann/SNSB-BSM/dpa

München -Die sozialen Medien sind zu einer Fundgrube für Artenforscher geworden: Vier von sechs neuen fleischfressenden Pflanzen hat ein deutsch-australisches Wissenschaftsteam jüngst nicht bei Feldforschungen in Westaustralien entdeckt, sondern auf Facebook, Instagram & Co. identifiziert. Sie waren dort von Naturfotografen gepostet worden, wie es in einer Mitteilung zur Studie hieß.