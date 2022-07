Russland will den gesamten Donbass erobern. Das sagte der russische Botschafter in London, Andrej Kelin. Ein Rückzug russischer Truppen aus der Südukraine sei zudem „unwahrscheinlich“, meldet die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag und beruft sich dabei auf Kelin. Als Grund gab Kelin laut Reuters an, dass es im Fall eines russischen Rückzuges zu „Provokationen und zur Erschießung von Menschen“ in den jeweiligen Gebieten kommen werde.

Kelin sagte dem Bericht zufolge weiter, dass sich die Ukraine „früher oder später“ entscheiden müssen, ob sie einem Friedensabkommen mit Russland zustimme. Oder ob sie die Kämpfe „bis zum Zusammenbruch“ fortsetze, so der Botschafter.