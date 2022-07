Die Sport-Moderatorin und Journalistin Andrea Otto ist am 1. Juli nach langer Krankheit gestorben. Das teilte ihr Sender, der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag mit. Otto war seit 2003 für den BR im Einsatz. Sie moderierte unter anderem die Abendschau und machte Beiträge als Storymacherin. Sie wurde nur 47 Jahre alt.

Ob als Abendschau-Moderatorin oder BR-Sportjournalistin – überall war Andrea Otto auch wegen ihrer positiven Ausstrahlung beliebt. "Wenn Du Dich ärgerst, verschwendest Du Lebenszeit", sagte sie. Am 1. Juli ist sie mit nur 47 Jahren verstorben. https://t.co/FUCPUZzTUD pic.twitter.com/Y2AFDb9Zgr — Bayerischer Rundfunk (@BR_Presse) July 5, 2022

„Wenn sie die Redaktion betrat, dann war der Tag plötzlich etwas sonniger. Die Fröhlichkeit von Andrea Otto hätte noch für viele Dutzend Jahre gereicht“, heißt es in einem Statement des Senders. Vor rund eineinhalb Jahren habe sich Otto eine Auszeit genommen und „wollte sich um die Familie und um ihre Gesundheit kümmern“, schreibt der Sender. „Zuversichtlich schmiedete die ‚Abendschau‘-Moderatorin und BR-Sportjournalistin Pläne, glaubte fest an ihre Genesung und eine Rückkehr in die Redaktion.“ Nun sei sie nach längerer Krankheit verstorben und hinterlasse ihren Mann und ihre Tochter.

Am Ende der BR-Nachrichtensendung „Abendschau“ übermittelte Moderator Roman Roell am Dienstagabend dem Fernsehpublikum die traurige Nachricht. „Das ist unser Abschied von Andrea Otto. Wir werden dich nicht vergessen, Andrea“, moderierte Roell den Abschieds-Clip an. Zu Piano-Musik wurden Szenen aus Ottos Karriere eingespielt.