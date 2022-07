In Vororten im Nordosten der griechischen Hauptstadt Athen breitet sich am Dienstagabend ein Flächenbrand aus. In mehreren Stadtteilen sollen zahlreiche Wohnhäuser evakuiert werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften verhindert derzeit, dass das Flammenmeer auf Wohngebiete übergreift.

Das Feuer sei im Laufe des Tages in den Bezirken Daou Pentelis und Drafi ausgebrochen. Die Vororte liegen zu Füßen des Berges Pendeli. Medienberichten zufolge wandert das Feuer nun in zwei Richtungen: weiter nordöstlich, also stadtauswärts, aber auch südwärts, in Richtung Stadt.

Brände breiten sich in zwei Richtungen aus

Auf Twitter sind am Dienstagabend Bilder und Videos des Brandes zu sehen. Dichte Rauchschwaden ziehen über dem Berg auf, den vereinzelt Löschhubschrauber umfliegen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur afp hat der griechische Zivilschutz die Evakuierung von neun Dörfern im Norden von Athen angeordnet. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, versicherte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. „Im Moment gibt es keine von den Flammen eingeschlossenen Personen.“

Afp berichtet in der Gegend am Berg Pendeli von 350 Feuerwehrleuten mit 15 Löschflugzeugen und neun Helikoptern. Laut einem griechischen Medienbericht sind rund 150 Feuerwehrkräfte und 30 Feuerwehrautos im Einsatz. Sie würden von elf „Wasserbombern“ und fünf Helikoptern unterstützt. Die Löscharbeiten aus der Luft müssten allerdings gegen 21.10 Uhr (Ortszeit) mutmaßlich wegen schlechter Sicht nach Sonnenuntergang eingestellt werden.

Der Brand wird derzeit durch starke Winde weiter angefacht. Mehrere Straßen wurden gesperrt. In mehreren Stadtteilen sei die Bevölkerung per Textnachricht gewarnt worden, so berichtet ein griechisches Medium. Die Menschen sollten sich für weitere Anweisungen von Feuerwehr und Katastrophenschutz bereithalten.

#Waldbrände und #Griechenland 🔥🚒

In der Gemeinde #Penteli Nord-#Athen sind die Brände außer Kontrolle geraten.

#Waldbrände und #Griechenland 🔥🚒

In der Gemeinde #Penteli Nord-#Athen sind die Brände außer Kontrolle geraten.

Grund dafür ist aktuell vor allem der Wind, der in weiten Teilen des Landes stark weht und Flammen weiter vorantreibt. #Πεντελη #Φωτιες pic.twitter.com/2VjKeyvVE7 — Greekphase (@greekphase) July 19, 2022

Seit Anfang Juli sind 250 Feuerwehrleute aus Deutschland, Frankreich und weiteren europäischen Ländern nach Griechenland entsandt worden. Athen hatte die EU um Unterstützung gebeten, nachdem im vergangenen Sommer bei verheerenden Bränden mehr als 100.000 Hektar Land abgebrannt waren. Drei Menschen kamen dabei ums Leben.

In den vergangenen 24 Stunden hat es nach Angaben der griechischen Feuerwehr im ganzen Land 39 neue Brandherde gegeben.