Brände in Griechenland: Außenbezirke der Städte Lamia und Volos evakuiert – Tote

Aufgrund von Bränden in Griechenland haben die Behörden die Evakuierung der Außenbezirke von zwei Städten im Zentrum des Landes angeordnet. „Das Feuer hat das Industriegebiet von Volos erreicht, ein Evakuierungsbefehl wurde erlassen“, sagte der Gouverneur der Region Thessalien, Costas Agorastos, dem staatlichen Sender ERT. Laut Feuerwehrsprecher Ioannis Artopios waren von dem Evakuierungsbefehl fünf Ortschaften nahe der 85.000-Einwohner-Stadt Volos betroffen. Medien vermeldeten am Mittwoch zwei weitere Todesopfer der Brände.

Wie ERT berichtete, wurde eine Frau in einer Küstenregion nahe der Stadt Volos tot mit Verbrennungen am Körper in einem Wohnmobil aufgefunden. Weiteren Medienberichten zufolge kam es im Ort Agios Georgios in derselben Region zu einem weiteren Todesopfer, dort starb ein Viehhirte. Bereits am Dienstag waren drei Todesopfer vermeldet worden.

Feuerwehrsprecher: „Heute ist der schwierigste Tag des Sommers“

Inmitten der anhaltenden, intensiven Hitze loderte zudem ein Feuer außerhalb der 60.000-Einwohner-Stadt Lamia. Dort sollten laut Artopios drei Ortschaften evakuiert werden. Nach Angaben der Notrufzentrale 112 war im Zentrum des Landes im Laufe des Mittwochs eine neue Flammenfront entstanden.

„Heute ist der schwierigste Tag des Sommers“, sagte Feuerwehrsprecher Artopios vor Journalisten in Athen. Die Einsatzkräfte kämpften ihm zufolge am Mittwoch gegen 90 Brände, von denen 61 in den vergangenen 24 Stunden ausgebrochen seien.