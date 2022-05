In der Nacht auf Mittwoch ist es in Berlin-Kreuzberg zu mehreren Bränden gekommen. Ersten Informationen nach wurde zunächst ein Opel in der Baruther Straße in Brand gesetzt. Eine Anwohnerin habe das Feuer löschen können.

Kurz darauf schlugen die Flammen aus einem Altkleider-Container in der Zossener Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien zu Hilfe gerufen worden, um das Feuer zu löschen. Zu den Hintergründen der Brände war zunächst nichts bekannt.

Zuletzt hatten nach den Demonstrationen zum 1. Mai im gesamten Berliner Stadtgebiet Autos gebrannt. Insgesamt standen mindestens 17 Fahrzeuge und ein Anhänger in Flammen. Die Polizei ging von Brandstiftung aus.