Am Freitagabend geht eine historische Straßenbahn in Neukölln in Flammen auf. Die Rauchwolke ist weit zu sehen.

Auf einem Schulgelände in Berlin-Neukölln ist am Freitagabend eine historische Straßenbahn in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde kurz nach 21 Uhr zu dem Brand auf dem Schulgelände der Regenbogen-Grundschule am Mittelweg gerufen. Auf dem Hof stand eine historische Straßenbahn lichterloh in Flammen. Es entwickelte sich eine große Rauchwolke.

Die uralte Tram, in den 30er-Jahren gebaut und ein Geschenk vom Künstler Ben Wargin an die Regenbogen-Grundschule, war nicht mehr zu retten. Sie brannte komplett aus. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt nun.

Feuerwehrleute am ausgebrannten Wrack der Straßenbahn. Morris Pudwell