Brand bei „Grey's Anatomy“-Star Scorsone Kinder gerettet, Haustiere tot: Bei der Schauspielerin Caterina Scorsone hat es gebrannt. Davon berichtet sie auf Instagram. dpa

Caterina Scorsone berichtet von einem Brand in ihrem Haus. Kay Blake/ZUMA Press Wire/dpa

Los Angeles -Die „Grey's Anatomy“-Schauspielerin Caterina Scorsone hat nach einem Feuer in ihrem Haus Dramatisches berichtet. Schon vor „einigen Monaten“ sei es zu dem Brand gekommen, berichtete die 41-Jährige am Montag (Ortszeit) auf ihrem Instagramprofil. Als sie ihre Kinder gerade bettfertig gemacht habe, sei ihr der Rauch aufgefallen. „Ich hatte etwa zwei Minuten, um meine drei Kinder aus dem Haus zu retten, und wir entkamen mit weniger als unseren Schuhen an den Füßen. Aber wir sind entkommen“, schrieb Scorsone zu einem Foto aus dem Inneren ihres abgebrannten Hauses.