Kreuzberg: Wohnhaus brennt – Feuerwehr spricht von „Vielzahl an Betroffenen“

In einem Sechsgeschosser in der Waldemarstraße ist ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat die Brandbekämpfung und Menschenrettung eingeleitet.

In einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilt, brenne es im Erdgeschoss eines Sechsgeschossers in der Waldemarstraße. Brandbekämpfung und Menschenrettung seien eingeleitet. Es gebe eine „Vielzahl von Betroffenen“, so die Feuerwehr.

Zur Brandursache wurde am Morgen noch nichts mitgeteilt.