Neukölln: Ein Mensch bei Wohnungsbrand verletzt

In der Hermannstraße brach am späten Samstagabend ein Feuer in einer Wohnung aus. Ein Bewohner wurde verletzt.

Morris Pudwell

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln ist am späten Samstagabend ein Mensch verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort brach das Feuer gegen 22.20 Uhr in einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses in der Hermannstraße 224 aus. Einrichtungsgegenstände hatten Feuer gefangen.

Ein Bewohner wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Die Hermannstraße war stadteinwärts für etwa eine Stunde voll gesperrt.