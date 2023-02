Brand im 20. Stock eines Hochhauses in Berlin In einem Hochhaus in Berlin ist im 20. Stock ein Kellerverschlag in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzfahrzeugen und ungefähr 60 Einsatzkräft... dpa

Berlin -In einem Hochhaus in Berlin ist im 20. Stock ein Kellerverschlag in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzfahrzeugen und ungefähr 60 Einsatzkräften an, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Mit einem Feuerwehrschlauch wurde der Brand in der Zingster Straße in Neu-Hohenschönhausen in der Nacht zum Freitag zügig gelöscht. Verletzte gab es einem Sprecher der Feuerwehr zufolge keine. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt. Bei dem Kellerverschlag handelt es sich um eine Art Zwischenetage, die Mieter als Lagerraum nutzen können, wie ein Feuerwehrsprecher erläuterte.