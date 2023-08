Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten hat in der Nacht zum Freitag in Berlin-Reinickendorf einen Dachbrand bekämpft. Im Eichborndamm war gegen Mitternacht eine Wohnung im dritten Stock eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten. Die Flammen griffen auf das ausgebaute Dachgeschoss über.

Das gesamte Gebäude sei geräumt worden, rund zehn Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Es wurde niemand verletzt.

150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Mittlerweile sei die Einsatzstelle unter Kontrolle, hieß es gegen 7 Uhr am Morgen. Die Brandursache ist unklar.

Update: Die Einsatzstelle ist unter Kontrolle. Das Dach wurde durch unsere Einsatzkräfte der #BF und #FF von innen und außen aufgenommen. Das Drohnenteam der #FF lieferte dabei wertvolle Bilder. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Im Einsatz waren bisher 150 Kräfte. pic.twitter.com/cxvJOJgDmF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 25, 2023