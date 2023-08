Zwei Tage nach dem tödlichen Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass hat die französische Justiz formelle Untersuchungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Möglicherweise seien bestimmte Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten worden, teilte die Staatsanwaltschaft Paris am Freitag mit. Nun müsse zunächst die Brandursache ermittelt werden. Aufgrund der großen Opferzahl und des Umfangs der Untersuchungen habe die zuständige Staatsanwaltschaft Colmar den Fall an die Staatsanwaltschaft Paris übergeben.

Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr hatte es in der Ferienunterkunft in Wintzenheim etwa 50 Kilometer von Freiburg entfernt gebrannt. Zu dem Zeitpunkt hielten sich zwei Gruppen mit Menschen mit leichter geistiger Behinderung in dem Haus auf. 17 Menschen konnten sich retten, einer von ihnen wurde verletzt. Elf Menschen starben. Zehn der Opfer stammen Medienberichten zufolge aus dem ostfranzösischen Lothringen, ein Opfer kam aus dem Elsass.

Wie die Regionalzeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace berichtete, befinden sich auf dem Areal in dem Wintzenheimer Ortsteil La Forge mehrere Ferienunterkünfte. Das frühere landwirtschaftliche Gebäude, das gebrannt habe, sei von 2017 an umgebaut worden. Im Erdgeschoss habe es eine Unterkunft gegeben, im Obergeschoss eine weitere mit acht Zimmern, berichtete das Blatt unter Berufung auf frühere Internetannoncen der Herberge, die teilweise nicht mehr zu finden seien. „Es gab also zwei Unterkünfte in dem Gebäude, das gebrannt hat“, resümierte die Zeitung. Insgesamt waren dort laut Staatsanwaltschaft 28 Menschen untergebracht.

Feuer in Wintzenheim: Ermittler gehen von Schwelbrand aus

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass es einen Schwelbrand gegeben hat. Die Unterkunft bestehe zum Teil aus Fachwerk, hieß es. Das Holz habe wohl erst nach einigen Stunden wirklich Feuer gefangen. Etwa 300 von 500 Quadratmetern verbrannten.

Ermittler untersuchen den Brandort in Wintzenheim nach Spuren. Voegtlin Vincent/ABACA/Imago

Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde, Daniel Leroy, teilte am Donnerstag mit, die umgebaute Fachwerkscheune sei weder für die touristische Nutzung genehmigt worden, noch habe sie den Sicherheitsvorschriften entsprochen. Französische Medien berichteten, die Unterkunft in Wintzenheim habe möglicherweise nicht über ausreichend oder die richtigen Feuermelder verfügt. Einrichtungen, die Gäste empfangen, sind laut französischen Behörden selbst dafür verantwortlich, Sicherheitsregeln einzuhalten.