Brand im Sekretariat an Schule: Niemand verletzt

Berlin -In einem Schulgebäude in Berlin-Spandau hat ein Raum gebrannt. Dabei wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch zu einem zweigeschossigen Schulgebäude in der Straße Im Spektefeld alarmiert. Beim Eintreffen brannte der Raum, in dem sich den Angaben zufolge das Sekretariat befindet, in voller Ausdehnung. Zudem war das Gebäude voller Rauch. Die Feuerwehr löschte den Brand, insgesamt waren 58 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten rund drei Stunden an. Nach Angaben des Sprechers wurde die Brandstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Zur Ursache wird ermittelt.