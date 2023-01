Brand in altem S-Bahnhof in Reinickendorf: Mann schwer verletzt In dem alten Bahnhofsgebäude in Schönholz geriet Gerümpel in Brand. Ein vermutlich obdachloser Mann wurde aus den Flammen gerettet. Er erlitt offenbar eine schwere Rauchgasvergiftung. dpa

Die Berliner Feuerwehr im Einsatz: Im alten Bahnhofsgebäude in Schönholz ist ein Mann bei einem Brand schwer verletzt worden. dpa/Britta Pedersen

Berlin -Ein Mann ist bei einem Brand in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde in dem leerstehenden Gebäude in der Provinzstraße am S-Bahnhof Schönholz (Berlin-Reinickendorf) mutmaßlich Gerümpel angezündet.