Feuer schlägt aus Wohnhaus im Wedding: Flammen greifen über – Verletzte

Großeinsatz für die Berliner Feuerwehr: In der Amsterdamer Straße bricht am frühen Samstagmorgen ein Feuer aus. Die Flammen greifen auf den Dachstuhl über.

Bei einem Brand im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses in Berlin-Wedding sind zwei Menschen verletzt worden. Der Mieter der betroffenen Wohnung sei den Rettungskräften mit leichten Brandverletzungen im Treppenhaus entgegengekommen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Er habe zudem eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein weiterer Hausbewohner sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant behandelt worden. 120 Kräfte waren zwischenzeitlich im Einsatz, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Es brennt eine Wohnung im 4. OG mit Übergriff auf das 350 qm große Dach des 5-geschossigen Wohnhauses. 2 Personen wurden verletzt, wovon 1 P. in eine Klinik gebracht wurde. Rund 50 Personen wurden aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht und im #MTF3 betreut. pic.twitter.com/tuEWA4HZ5R — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 25, 2023

Feuer in Berlin-Wedding: Gebäude nach Brand unbewohnbar

Das Feuer in dem Wohnhaus in der Amsterdamer Straße war den Angaben zufolge aus noch ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Die Flammen hätten sich auf den etwa 350 Quadratmeter großen Dachstuhl über der Wohnung ausgebreitet, der schließlich eingestürzt sei. Es sei den Rettungskräften aber gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf die Seitenflügel des Gebäudes zu verhindern.

Etwa 50 Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht und in einem Mannschaftsbus der Feuerwehr betreut. Auf Twitter teilt die Feuerwehr am Morgen mit: „Wir werden noch längere Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sein. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. Die Anwohnenden werden anderweitig untergebracht.“