Im dritten und vierten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Löwenberger Straße brannte es. Die Feuerwehr war mit 91 Kräften vor Ort.

Hochhausbrand in Berlin-Friedrichsfelde: Eine tote Person, mehrere Verletzte

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Friedrichsfelde ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Elf weitere Verletzte seien vor Ort medizinisch betreut worden, sagte ein Feuerwehrsprecher weiter. Sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Es habe zunächst im dritten Obergeschoss des elfgeschossigen Gebäudes in der Löwenberger Straße gebrannt. Dann habe sich das Feuer auf das vierte Obergeschoss ausgebreitet. Es sei unterdessen gelöscht. 91 Einsatzkräfte seien am Brandort gewesen. Weitere Informationen zu dem oder der Toten sowie den Verletzten gab es noch nicht.

#Brandbekämpfung in #Friedrichsfelde. Es brennt in einem Wohngebäude in der #Löwenberger_Straße. Es gibt mehrere verletzte Personen. Wir haben auf das Stichwort #MANV nachalarmiert. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 3, 2022