Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichshain: Mieter schwer verletzt In einer Wohnung in der Boxhagener Straße geraten am Mittwochabend Lithiumionen-Akkus in Brand. Eine Person erlitt schwere Verbrennungen und muss in die Klinik. Morris Pudwell / Christian Gehrke

Der Feuerwehreinsatz am Freitagabend in der Boxhagener Straße in Berlin-Friedrichshain Morris Pudwell