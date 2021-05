Berlin - In einer leerstehenden Lagerhalle im Berliner Stadtteil Johannisthal ist am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 120 Kräften vor Ort am Segelflieger Damm, wie sie auf Twitter schrieb. Besonders im Süden und Süd-Osten der Stadt komme es zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr bat, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren sowie Fenster und Türen zu schließen. Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgestellt werden.

Update: Der Einsatz dauert an. #Brandbekämpfung über #DLK und Außenangriff. 120 Kräfte vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgte per #WarnApp NINA Informationen an die Bevölkerung im Südosten von #Berlin: Anwohnende halten bitte Fenster und Türen geschlossen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 21, 2021