Brand in Berlin-Mariendorf: Feuerwehr rettet Bewohner, zwei Verletzte

Im Keller eines Wohnhauses an der Rixdorfer Straße brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Giftiges Rauchgas drang durch das Gebäude.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Mariendorf hat am Dienstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Um kurz nach 21 Uhr wählten Bewohner den Notruf, weil dichter Rauch durch das Gebäude drang. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich der Brandherd im Keller des fünfgeschossigen Hauses. Sechs Personen konnten sich noch vor Eintreffen der rund 50 Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.

Acht Feuerwehrleute kämpften sich mit Atemschutzmasken durch das giftige Rauchgas und löschten die Flammen. Wohnung wurden von ihnen aufgebrochen, um eventuelle Verletzte ausfindig zu machen. Dabei retteten sie eine Person und brachten sie ins Freie. Die meisten Bewohner wurden anschließend von Sanitätern auf ihren gesundheitlichen Zustand gecheckt. Zwei von ihnen mussten anschließend verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Rixdorfer Straße musste aufgrund des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt werden. Ob es sich um Brandstiftung handelt, war zunächst unklar. Die Polizei wird am morgigen Mittwoch die Ermittlungen übernehmen.