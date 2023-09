Anwohner haben in Berlin-Neukölln in der Nacht auf Samstag gegen 0.20 Uhr die Berliner Feuerwehr wegen eines Brandes alarmiert. Nach Angaben von vor Ort war von außen bereits ein deutlicher Flammenschein in einer Erdgeschosswohnung im Agnes-Straub-Weg in der Gropiusstadt erkennbar. Wegen des Rauches setzten die Feuerwehrleute nach dem Öffnen der Wohnung einen mobilen Rauchverschluss vor die Tür, um eine Rauchausbreitung in den Hausflur zu verhindern.

Nach dem Aufbau löschte die Feuerwehr den Brand und sichtete zwei weitere Wohnungen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.