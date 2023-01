Großeinsatz der Feuerwehr in Berlin-Neukölln: Wegen der starken Rauchentwicklung bei einem Brand mussten 25 Menschen gerettet werden.

Brand in Berlin-Neukölln: Feuerwehr rettet 25 Menschen aus Wohnhaus

Die Feuerwehr hat 25 Menschen aus einem stark verrauchten Wohnhaus in Berlin-Neukölln gerettet. Wie ein Sprecher sagte, brannte es in einem Abstellraum im Erdgeschoss des Hauses. Auf Twitter gab die Feuerwehr an, sie sei mit 80 Leuten im Einsatz gewesen. Das Feuer sei schnell gelöscht worden.

Wegen der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus hätten die Menschen sich jedoch nicht allein aus dem Haus retten können. 14 Menschen seien mit Drehleitern in Sicherheit gebracht, die anderen mit Atemschutzmasken hinausgeleitet worden. Ein Bewohner musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Brandursache war zunächst unklar.