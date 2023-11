Bei einem Brand in einem Hinterhof in Berlin-Neukölln hat die Feuerwehr am Dienstagabend in der Allerstraße ein Wohnhaus offenbar evakuiert. Bilder zeigen viele Hausbewohner auf der Straße während der Löscharbeiten.



Der Notruf ging gegen 21.30 Uhr ein. Informationen über mögliche Verletzte liegen derzeit nicht vor. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Brandursache ermittelt die Polizei Berlin.