Brand in Berlin-Spandau: Ein Mensch vermisst

In einer Wohnung in der Straße Alt-Pichelsdorf in Wilhelmstadt ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, gibt es Hinweise auf eine vermisste Person.

Die Brandbekämpfung in dem Mehrfamilienhaus und eine Personensuche seien eingeleitet. 50 Feuerwehrleute sind am Brandort. Zur Brandursache gab es noch keine Angaben.