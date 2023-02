In einem Wohnhaus in Spandau ist ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner mussten bereits aus dem Gebäude gerettet werden.

Brand in Spandau: Feuerwehr rettet Hausbewohner über Drehleitern

In einem viergeschossigen Wohngebäude in Spandau ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Vier Menschen seien über Drehleitern gerettet worden, eine Person über ein Sprungpolster, teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. 76 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Mehr in Kürze