Brand in Berlin-Wittenau: Riesige Rauchwolke, Feuerwehr im Einsatz

In Berlin-Wittenau ist am frühen Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, ging bei ihr um 13.24 Uhr ein Notruf ein. Demnach sei ein Brand in einem Garagenkomplex im Eichhorster Weg gemeldet worden, heißt es weiter. Eine riesige Rauchwolke konnte vom Bezirk Mitte aus gesehen werden.

Auf Twitter teilte die Feuerwehr weiter mit, dass sie mit 87 Einsatzkräften aktuell im Einsatz sei. Zur Brandursache sowie zu möglichen Verletzten konnte die Pressestelle auf Anfrage keine zusätzlichen Angaben machen.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) teilte auf Twitter mit, dass die BVG-Busse der Linie 120 zwischen Calauer Straße und dem U-Bahnhof Wittenau umgeleitet werden.