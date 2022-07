Berlin - Nach einem Brand in einem Pflegeheim in Berlin-Friedrichshain sind am Samstag sieben Menschen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, waren in der Einrichtung im Weidenweg Möbel an einer Laderampe zur Küche in Flammen geraten.

Laut Polizei breitete sich das Feuer dann an der Fassade und in das Innere des Gebäudes aus. Alle Bewohner wurden ins Freie gebracht. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen schnell zu löschen. Drei Etagen des achtstöckigen Gebäudes seien stark verraucht gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher.

Etwa 100 Brandbekämpfer waren im Einsatz, wie die Feuerwehr auf Twitter weiter mitteilte. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes nahm Ermittlungen auf. Sechs der Menschen, die medizinisch behandelt wurden, waren nach Polizeiangaben Bewohner. Hinzu kam ein Polizist.