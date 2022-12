Brand in Berliner Seniorenheim: Ein Toter Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Neukölln ist eine Person ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Vier Person... dpa

PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Neukölln ist eine Person ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Vier Personen seien verletzt, aber gerettet worden, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ über das Todesopfer und die Verletzten berichtet.