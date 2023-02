Brand in Berliner Seniorenheim: Mindestens ein Mensch schwer verletzt Mindestens ein Bewohner erlitt bei dem Feuer in Wedding eine Rauchgasvergiftung. Möglicherweise gibt es noch eine zweiten Verletzten. dpa

Die Berliner Feuerwehr unterwegs zu einem Einsatz. (Symbolbild) Andreas Gora/imago

Berlin -Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Wedding ist mindestens ein Mensch schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend. Genaue Angaben lagen zunächst nicht vor: Möglicherweise habe es auch noch einen zweiten Verletzten gegeben, hieß es.