Brand in Berliner Wohnhaus - Eine Frau gerettet In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Grünau bricht am Montagmorgen ein Feuer im Dachgeschoss aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. dpa

Berlin -Eine Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Grünau aus ihrer Wohnung gerettet worden. Das Feuer war am frühen Montagmorgen im Dachgeschoss des viergeschossigen Wohnhauses in der Regattastraße ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Frau wurde demnach mit einer Drehleiter vom Balkon ihrer Wohnung gerettet. Verletzt wurde sie nicht. Zum Alter machte der Sprecher keine Angaben.