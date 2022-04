#Brand in #Charlottenburg_Nord

Im #Schweiggerweg brannte es im 2. OG eines 3-gesch. Wohngeb. Eine Person wurde gerettet, musste reanimiert werden. 2 weitere Personen brachten wir in Sicherheit. Alle 3 Verletzten kamen mit Notarztbegleitung in Kliniken. 26 Kräfte waren 2 h am Ort pic.twitter.com/GkLztFFKSw