Bei dem Brand einer Wohnung in Berlin-Gropiusstadt sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus noch unbekannter Ursache hatten am Samstagmorgen in der Wohnung im dritten Obergeschoss des neunstöckigen Hauses im Walter-May-Weg Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen.

Die Flammen griffen auch auf die Etagen darüber und darunter über, wo auf den Balkonen Gegenstände in Brand gerieten. Den Einsatzkräften gelang es dennoch, die zwei Menschen aus der Brandwohnung noch durch das Treppenhaus in Sicherheit zu bringen. Sie erlitten nur leichte Rauchgasvergiftungen.

Weitere Bewohner des Hauses konnten sich teilweise selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte mit 44 Einsatzkräften sowohl von innen durch das Treppenhaus als auch über eine Drehleiter von außen.