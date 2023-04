Brand in Hochhaus in Prenzlauer Berg: Eine Frau tot Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine Frau gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten zudem am Samstag drei Mensc... dpa

Berlin -Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine Frau gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten zudem am Samstag drei Menschen mit Rauchhauben aus dem Gebäude gerettet werden. Einem Feuerwehrsprecher zufolge wurden zehn Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort medizinisch betreut, ins Krankenhaus musste aber niemand von ihnen.