Jühnsdorf - Rund 160 Kubikmeter Kompost sind am Samstag in einer Anlage in Jühnsdorf (Teltow-Fläming) in Brand geraten. Feuerwehrleute seien vor Ort, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg. Anwohner wurden vor starkem Rauch und Brandgeruch gewarnt. Die Ursache des Feuers sei unklar, hieß es.