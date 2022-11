Brand in leerstehendem Hotel in Friedrichshain Ein Brand in einem ehemaligen Hotel hat für einen Feuerwehreinsatz in Berlin-Friedrichshain gesorgt. Ein Fußgänger bemerkte am Freitagabend Rauch aus dem lee... dpa

ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. ld/ZB/Symbolbild Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Berlin -Ein Brand in einem ehemaligen Hotel hat für einen Feuerwehreinsatz in Berlin-Friedrichshain gesorgt. Ein Fußgänger bemerkte am Freitagabend Rauch aus dem leerstehenden Gebäude in der Straße der Pariser Kommune, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es brannte demnach ein Zimmer im obersten Stockwerk. Die „B.Z.“ (Online) berichtete zuerst.