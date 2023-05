Brand in Mehrfamilienhaus: Dutzende Bewohner evakuiert

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Velten im Landkreis Oberhavel sind am Mittwoch Dutzende Bewohner evakuiert worden. Das Feuer sei am frühen Nachm...

Velten -Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Velten im Landkreis Oberhavel sind am Mittwoch Dutzende Bewohner evakuiert worden. Das Feuer sei am frühen Nachmittag in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und unterdessen gelöscht, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Feuerwehr sei aber immer noch da und verteile Schaum, damit der Brand nicht erneut ausbricht. Verletzte gebe es nicht.

In der Brandwohnung hätten sich drei Personen aufgehalten, die sich in Sicherheit bringen konnten, so der Sprecher. Das Mehrfamilienhaus habe drei Aufgänge, die Wohnung befinde sich am mittleren Aufgang. Alle Wohnungen dort seien derzeit nicht mehr nutzbar, es seien 25 Personen betroffen, sagte der Polizeisprecher.

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner sagte der „MAZ“: „Ich bin zunächst einmal froh, dass es keine ernsthaft Verletzten gibt.“ Für die Menschen, die nun vorerst nicht in ihre Wohnungen können, schaue man innerhalb der Verwaltung, wie und wo sie nun übergangsweise untergebracht werden könnten.

An dem Großeinsatz beteiligten sich nach Angaben der Polizei die Feuerwehren Velten, Oranienburg, Hennigsdorf und Oberkrämer sowie 20 Einsatzkräfte der Polizei.