Brand in Mehrfamilienhaus in Wittenberge: 47 Menschen müssen Wohnung verlassen

Die Feuerwehr im Einsatz: In Wittenberge gab es in der Nacht einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. dpa/Monika Skolimowska

Nach Ausbruch eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Wittenberge (Landkreis Prignitz) mussten in der Nacht zum Donnerstag 47 Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Demnach entstand durch brennende Gegenstände im Keller in den beiden Treppenaufgängen des Hauses dichter Rauch. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte waren rund vier Stunden mit dem Löschen und der anschließenden Belüftung beschäftigt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Ein Teil der Mieter konnte nach der Entwarnung durch die Feuerwehr wieder zurück in ihre Wohnungen. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Fast 60 Feuerwehrleute aus Wittenberge und den umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, war den Angaben zufolge noch unklar. Die Kriminaltechnik wollte den Brandort im Laufe des Tages untersuchen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.00 Euro.