Brand in Neukölln: Feuerwehr rettet zehn Menschen aus Wohnhaus

Am Sonntagabend ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Grenzallee ausgebrochen. Die Feuerwehr ging zunächst von einem „Massenanfall von Verletzten“ aus.

Am frühen Sonntagabend ist in einem Mehrfamilienhaus im Neuköllner Ortsteil Britz ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, ging um 17.52 Uhr der erste Notruf im Lagezentrum ein. Bei der Erstalarmierung gingen die Einsatzkräfte von einem „Massenanfall von Verletzten“ aus. Ein Großaufgebot von mehr als 100 Brandbekämpfern rückte zunächst zur Einsatzstelle an der Grenzallee aus. „Die erste Einschätzung hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt“, so der Feuerwehrsprecher weiter.

Als ein Teil der alarmierten Feuerwehrleute am Einsatzort eintraf, hatten sich im Haus bereits giftige Rauchgase ausgedehnt. Zehn Bewohner mussten nach Angaben des Sprechers gerettet werden - zehn von ihnen wurden mit tragbaren Leitern ins Freue gebracht, sechs weitere wurden mit Rettungshauben durch das Treppenhaus geführt. Eine verletzte Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen hatten Augenreizungen erlitten.

Update:Es brannte im Keller eines 3-gesch.Wohngebäudes. Aufgrund der starken Verrauchung mussten 10 Personen gerettet werden, davon 6 über tragbare Leitern. 1 Person wird in einem Krkhs. weiter versorgt. Alle 3 #LFW unterstützen die Brandbekämpfung und die Menschenrettung. #Estuk pic.twitter.com/CqMp6VsDzx — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 26, 2023

Zuletzt waren es etwas mehr als 60 Feuerwehrleute, die den Brand löschten. Laut ersten Erkenntnissen hatten rund 30 Quadratmeter im Keller des Gebäudes gebrannt. Ob eine Brandstiftung als Ursache in Frage kommt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei wird zur Spurensicherung am Montag erwartet.