Brand in Seniorenheim: Zwei Bewohner schwer verletzt

PRODUKTION - Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Berlin-Hohenschönhausen sind zwei Bewohner schwer verletzt worden. Sie wurden von der Feuerwehr am Montagvormittag aus dem betroffenen Zimmer gerettet, wie ein Sprecher sagte. Es folgten Wiederbelebungs-Maßnahmen, deren Ausgang zunächst noch unbekannt war. Vermutlich erlitten die Menschen Rauchvergiftungen. Der Brand in dem Heim in der Neubrandenburger Straße im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen wurde gelöscht.