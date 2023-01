Brand in Seniorenresidenz - Küche fängt Feuer Die Feuerwehr wird in der Nacht zu einem Hochhaus im Süden Berlins gerufen. Dort brennt es in der Wohnung einer Bewohnerin. dpa

ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. ild Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Berlin -In einer Seniorenresidenz in Berlin-Mariendorf hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Eine 83 Jahre alte Bewohnerin bemerkte Feuer auf dem Herd ihrer Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand in dem 13-stöckigen Haus im Hausstockweg niemand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.