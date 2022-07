Im Weidenweg in Berlin-Friedrichshain ist am Samstagmorgen ein Feuer in einem Seniorenwohnheim ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften vor Ort.

Im Außenbereich des Pflegewohnheims brannte Mobiliar, das sich in der Küchen-Anlieferzone befand. Die Berliner Feuerwehr teilte auf Twitter mit, dass es zu einer starken Verrauchung über drei Etagen kam, so dass ein hoher Kontrollaufwand nötig war. Sechs Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, zwei wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Es brannte Mobiliar im Außenbereich der Küchen-Anlieferzone des Pflegewohnheims. Der Brand war schnell gelöscht. Die starke Verrauchung von 3 Etagen sorgte jedoch für einen großen Kontrollaufwand. 6 Personen durch Rauchgase leicht verletzt, wovon 2 in eine Klinik kamen.#EstuK pic.twitter.com/ZGw8oUZYv5 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 23, 2022