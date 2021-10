Berlin - Im Keller eines Wohnhochhauses in Berlin-Staaken hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Ein Bewohner des Hauses wurde von den Rettungskräften gesundheitlich betreut, musste aber nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Menschen seien nicht gefährdet gewesen.

Das Feuer in dem Haus in der Obstallee war aus noch nicht geklärter Ursache in einem Clubraum und mehreren Kellerverschlägen ausgebrochen. Einrichtungsgegenstände hätten in Flammen gestanden, hieß es. Die Feuerwehr löschte mit 65 Einsatzkräften. Die Löschtrupps waren mit Atemschutzgeräten unterwegs. Das Treppenhaus sei verraucht gewesen, hieß es.

Es brannten Einrichtungsgegenstände in einem Clubraum und mehrere Kellerverschläge. Das Feuer wurde mit 3 C-Rohren und unter Einsatz von 7 Atemschutztrupps gelöscht.

Eine Person wurde rettungsdienstlich betreut. Die Einsatzstelle wird noch einmal nachgesehen. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/7cvj1B2QzH — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 28, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz