Brand in Supermarkt: Böller als Auslöser vermutet

dpatopbilder - Die Feuerwehr löscht einen brennenden Supermarkt in Bergfelde. Philipp Neumann/TNN/dpa

Hohen Neuendorf -Ein Supermarkt in Bergfelde im Landkreis Oberhavel ist am Mittwochabend in Brand geraten. Es werde vermutet, dass vor dem Gebäude Böller geworfen worden seien und dadurch ein Papierkorb oder etwas Ähnliches Feuer gefangen habe, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der dpa. Die Situation war kritisch, weil in dem Markt wohl auch Feuerwerkskörper wegen des am Donnerstag startenden Silvesterfeuerwerkverkaufs lagerten. Das Feuer wurde in der Nacht gelöscht.