Brand in Unterkunft: Mutmaßlich schwere Brandstiftung In einer Cottbuser Sozialunterkunft hat es am Montagabend gebrannt - ein Bewohner steht unter Verdacht der schweren Brandstiftung. Ein 39-jähriger Mitarbeite...

Cottbus -In einer Cottbuser Sozialunterkunft hat es am Montagabend gebrannt - ein Bewohner steht unter Verdacht der schweren Brandstiftung. Ein 39-jähriger Mitarbeiter der Einrichtung wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 46-jährige Bewohner der in Brand geratenen Wohnung sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht vor Ort gewesen. Wenig später hätten ihn die Beamten dann stark alkoholisiert gefunden. Der Mann stehe unter dem dringenden Tatverdacht der schweren Brandstiftung, so der Sprecher. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Die Staatsanwaltschaft wird darüber entscheiden, ob der Mann weiter in Haft bleibt.