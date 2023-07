Brand in Vivantes Klinikum Neukölln: Patientenbett fängt Feuer

Die Feuerwehr wurde am Morgen zu einem Brand zum Vivantes Klinikum Neukölln gerufen. Weil ein Patientenbett brannte, wurde ein Teil des Gebäudes evakuiert.

Im Vivantes Klinikum in Buckow ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Schöning/imago

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass es im Vivantes Klinikum Neukölln in der Rudower Straße in Buckow gebrannt hat. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr alarmiert, weil im Foyer des Krankenhauses ein leeres Patientenbett Feuer fing. Die Flammen konnte aber laut Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Der Gebäudeteil wurde daraufhin von rund 50 Einsatzkräften evakuiert. Die Patienten im betroffenen Teil seien in andere Teile des Krankenhauses gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen. Es liefen noch Belüftungs- und Kontrollarbeiten. Danach könnten die Patienten nach und nach wieder zurückgebracht und die betroffenen Teile des Krankenhauses wieder in Betrieb genommen werden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Wir konnten den Brand eines leeren Patientenbettes im Foyer eines Krankenhausgebäudes schnell löschen. Eingesetzt wurden unter anderem 1 C-Rohr, 4 Pressluftatmer und 1 Drucklüfter. Mehrere evakuierte Personen gesichtet. Verletzt wurde niemand. 50 Kräfte vor Ort.#EstuK. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 5, 2023