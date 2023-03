Brand mit 38 Toten: Video zeigt eingesperrte Migranten In einer Sammelstelle der Einwanderungsbehörde in Mexiko setzen Migranten ihre Matratzen in Brand. Sie protestieren gegen eine mögliche Abschiebung. Ein Vide... dpa

Menschen trauern und fordern Informationen vor einer Sammelstelle für festgenommene Migranten, wo bei einem Brand mehrere Menschen ums Leben gekommen waren. David Peinado/dpa

Ciudad Juárez -Nach einem Brand mit 38 Todesopfern in einer Einrichtung für festgenommene Migranten im Norden von Mexiko wird Kritik an den zuständigen Behörden laut. In einem Video einer Überwachungskamera der Sammelstelle der Einwanderungsbehörde (INM) in der Stadt Ciudad Juárez waren mehrere Männer in einem abgeschlossenen Raum mit Gittern zu sehen, als Migranten ihre Matratzen in Brand steckten.