Brand mit sechs Verletzten: Betrunkener Bewohner beschuldigt

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Prenzlauer Berg sind sechs Menschen verletzt worden. Beschuldigt wird einer der Bewohner. „Der 37-Jährige wird verdächtigt, den Brand fahrlässig verursacht zu haben“, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Der Mann war demnach betrunken - 2,7 Promille stellten Einsatzkräfte bei ihm fest. Ein Nachbar hatte demnach am Dienstagnachmittag zunächst den Brandmelder in der Wohnung des Verdächtigen bemerkt und einen Löschversuch unternommen.