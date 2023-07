Brand nahe Schweriner Hauptbahnhof: Züge halten nicht

Schwerin -Der Schweriner Hauptbahnhof ist wegen eines Großbrandes in der Nähe am Freitagmittag vorsorglich evakuiert worden. Im angrenzenden Eisenbahn- und Technikmuseum war ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Mittlerweile wurde die Sperrung Hauptbahnhofs wieder aufgehoben.

Wegen der starken Rauchentwicklung können Züge vorerst nicht in Schwerin halten, sondern nur durchfahren, wie der Einsatzleiter der Bundespolizei am Freitagnachmittag sagte. Das Bahnhofsgebäude sei wieder zugänglich, die Bahnsteige jedoch nicht.

Ersatzverkehr für Reisende in Schwerin

Laut der Feuerwehr brannte die Holzkonstruktion der Hallendecke im Museum zunächst weiter. Das Feuer hatte am Freitag zu umfangreichen Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr von und nach Schwerin gesorgt. Für Reisende in Schwerin sei ein Ersatzverkehr eingerichtet worden. Die Einsatzkräfte rechneten mit einem Einsatz bis zum Samstagmorgen. Laut den Angaben wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand durch das Feuer verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten der Polizei zufolge an.

#RegioMV #RB17 Feuerwehreinsatz im Bahnhof Schwerin. Bahnhof gesperrt. Ausfall #RB13186 von Schwerin (Abf. 12:45 Uhr) bis Bad Kleinen. Ersatzverkehr ist bestellt, noch nicht bereitgestellt. Nutzen Sie auch die Verbindungen über Lübeck von/nach Wismar. Update folgt. — DB Regio Mecklenburg-Vorpommern (@DBRegio_MV) July 21, 2023