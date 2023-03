Brand zerstört Häuser - Undichte Gasleitung mögliche Ursache Mitten in der Nacht geht ein Wohnhaus in Flammen auf. Anwohner wollen eine Explosion gehört haben. Das Feuer greift auf ein mit dem Haus verbundenes Gebäude ... dpa

dpatopbilder - Die Ursache für den Brand ist bisher unklar, nach Polizeiangaben nahmen Anwohner «zunächst eine laute Explosion wahr». Mike Müller/dpa

Ellefeld -Nach einer Explosion im Keller ist in der Nacht zum Sonntag ein Mehrfamilienhaus in der sächsischen Vogtlandgemeinde Ellefeld durch Feuer zerstört und ein weiteres unbewohnbar geworden. Unter den Trümmern wurde am Vormittag ein lebloser Mann gefunden. Es handelt sich laut Polizeidirektion Zwickau um den 67-jährigen Eigentümer des Hauses, von dem das Feuer ausging. Bei dem anderen Gebäude brannte der Dachstuhl aus. Nach Angaben der Behörde wird der entstandene Sachschaden auf „mindestens 600.000 Euro“ geschätzt.