Brandbombe in Steglitz: Russischer Dissident wegen versuchter Tötung angeklagt

Ein in Berlin lebender russischer Dissident ist von der Generalstaatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts und versuchter schwerer Brandstiftung angeklagt worden. Der 45-jährige Russe soll Ende April 2022 einen Brandsatz beziehungsweise einen Sprengsatz im Kellerschacht eines Mehrfamilienhauses platziert haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Gebäude wurde zu dem Zeitpunkt von Mitarbeitern der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti bewohnt.

Den Angaben zufolge zündete der Brandsatz aus irgendwelchen Gründen nicht. Er wurde erst Tage später in dem Kellerschacht entdeckt und von Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärft.

Angeklagter: Von dort wird „Krieg gegen uns alle“ geführt

Der Angeklagte war laut Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft bis zu seiner Verhaftung am 14. Dezember 2022 an öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen den russischen Präsidenten beteiligt. Dazu gehörte unter anderem ein Protestcamp vor der russischen Botschaft in Berlin. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine habe der Mann in sozialen Medien über das später betroffene Wohnhaus berichtet und erklärt, dass von dort „Krieg gegen uns alle“ geführt werde. Der Angeschuldigte soll laut Mitteilung in der Oppositionsszene allerdings nicht unumstritten sein.

Dem Russen wird zudem vorgeworfen, mit Betrügereien illegal an Corona-Beihilfen gekommen zu sein. In seiner Mietwohnung soll er außerdem eine Gas‑ und eine Stromleitung manipuliert haben. Der Verdächtige sitzt seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft und bestreitet die Vorwürfe.